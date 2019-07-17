Москва, , 14:10 — REGNUM

В России снизилось число людей, считающих, что в нашей стране может повториться катастрофа, подобная Чернобыльской. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-Центром.

Если в апреле 2000 года 69% опрошенных полагали такую аварию вполне вероятной или довольно вероятной, то в июне 2019 года их число сократилось до 30%. Маловероятным или практически невероятным повторение аварии на Чернобыльской АЭС считают 64% (в 2000 году таких респондентов было только 21%). Затруднились с ответом 7% (в 2011 году — 11%).

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля этого года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Число опрошенных составило 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.