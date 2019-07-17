Оренбург, , 14:04 — REGNUM

В отношении и. о. руководителя Управления Росприроднадзора по Оренбургской области могут возбудить уголовное дело. Об этом сегодня, 17 июля, заявил прокурор региона Сергей Берижицкий, сообщает vestirama.ru.

«Я сегодня не скрываю, что материалы в работе находятся в отношении и. о руководителя Росприроднадзора области, у нас есть к ней претензии. Благодаря ее действиям возник ряд проблем на территории района. Оценка еще впереди, я допускаю уголовное преследование», — сказал глава Берижицкий.

Кроме того, глава областной прокуратуры проинформировал о том, что уголовное дело «за незаконную передачу земель сельскохозяйственного назначения под мусорные свалки и ряд других вопросов» возбуждено в отношении главы Переволоцкого поселения, сообщает телеграм-канал «Оренбург Медиа».

Напомним, жители Переволоцкого района жаловались на зловоние и недомогание. В июне 2019 года инициативная группа записала видеобращение президенту России. Ролик разместили в интернете. Однако на «прямой линии» с Владимиром Путиным вопрос о проблеме экологии не прозвучал. В начале июля райцентр посетил врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Он встретился с представителями предприятий — потенциальных загрязнителей воздуха. Речь шла о решении экологической проблемы. Как только Паслер покинул Переволоцкий район, население вновь ощутило резкий запах. Ряду жителей потребовалась помощь медиков.

Читайте также: «Мы хотим жить»: оренбуржцы просят Путина справиться с нефтяниками

5 июля СУ СКР по региону заявило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека». С 3 по 4 июля на территории поселка Переволоцкий зафиксировано превышение нормы предельно допустимой концентрации сероводорода почти в пять раз. Трое местных жителей обращались в райбольницу, медики выявили у них отравление неизвестным газом

В этот же день (5 июля) суд Переволоцкого района приостановил деятельность ООО «Велес» на 90 суток. Въезд на комплекс был обеспечен исключительно для транспортировки (вывоза) опасных отходов, в присутствии сотрудников службы судебных приставов. С полигона компании начали вывозить за пределы региона нефтешламовые отходы и ликвидировать накопленные жидкие фракции отходов.

Читайте ранее в этом сюжете: Проблемы экологии: из Оренбуржья вывозят опасные отходы