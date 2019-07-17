Москва, , 13:44 — REGNUM

В Москве началось строительство новой Коммунарской линии метрополитена, сообщил журналистам 17 июля руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, длина нового участка составит 16 км, работы развёрнуты сразу на семи станциях. На станциях «Улица Новаторов» и «Университет Дружбы Народов» началось устройство ограждающих конструкций котлованов, на «Столбово» и «Коммунарке» сооружают основные конструкции станций. Вынос инженерных коммуникаций идёт на станциях «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри».

Завершение строительства Коммунарской линии намечено на 2023 год. Сначала будет введён в эксплуатацию участок от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки».

Как сообщало ИА REGNUM, станцию МЦК «Стрешнево» 12 июля соединили с платформой «Ленинградская» Рижского направления Московских железных дорог (МЖД).

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