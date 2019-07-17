Вирджиния, США, , 14:01 — REGNUM

Женщина из Вирджинии не признала себя виновной в смерти своей годовалой дочери, которая была найдена лежащей без признаков жизни в унитазе одного из жилых домов. Об этом сообщает The Roanoke Times.

По данным издания, 30-летняя Табита Даниэль Амос во вторник, 16 июля, в ходе заседания суда заявила о непризнании себя виновной ни по одному пункту, включая жестокое обращение с детьми с причинением вреда здоровью.

Бездыханное тело ребенка было найдено в 2017 году ее матерью. Обвинители сообщили о положительном результате теста на наркотики в крови Асмос. Помощник прокурора Сандра Воркман говорит, что ребенок часто оставался в доме в компании детей возраста от 3-х и до 7-и лет.

Амос была арестована в январе этого года. Женщина была освобождена из-под стражи после внесения залога. Ее адвокат Трипп Хант говорит, что она беременна и «чувствует себя очень хорошо».