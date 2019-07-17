Сеул, , 13:32 — REGNUM

В период с марта по 12 июля 2019 года в Южной Корее задержали 1089 человек, подозреваемых в различных преступлениях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального полицейского управления страны.

Согласно опубликованным данным, за четыре месяца органы правопорядка провели 352 задержания по случаю нелегального въезда или выезда из страны, 186 задержаний по случаю международной контрабанды, 17 задержаний международных преступников, 2 задержания по случаю сексуального насилия.

Среди 1089 задержанных было 794 иностранца, 295 граждан Южной Кореи. Известно, что 91,4% задержанных иностранцев были выходцами из азиатских стран, таких как Таиланд, Пакистан и Китай.

По причине незаконного въезда и выезда правоохранительные органы Южной Кореи задержали 699 человек, по причине контрабанды наркотиков — 330 человек (в основном граждане Китая и Казахстана), 57 преступников, находящихся в международном розыске (включая граждан РФ).

«Мы продолжим бороться с международной организованной преступностью и насилием, чтобы создать безопасную среду внутри страны», — сообщили представители Национального полицейского управления.