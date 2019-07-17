Нур-Султан, , 13:18 — REGNUM

Назначение ректоров национальных университетов в Казахстане передано в ведение правительства. Об этом 17 июля написал президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Глава государства поручил министру образования и науки Казахстана Асхату Аймагамбетову подготовить нормативные документы, которые будут регламентировать процедуру выбора ректоров на основе конкурса и постановления правительства. «Нынешняя процедура назначения таких ректоров указами президента отменяется», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что до 2021 года в республике будет создано 180 новых колледжей и 20 передовых вузов. Для достижения поставленной цели планируется выделить 58 млрд тенге ($151 млн).

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