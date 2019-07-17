Милан, Италия, , 13:13 — REGNUM

Местные власти Милана намерены вложить 500 тыс. евро в программу «сексуального воспитания» в школах, передает Voce Controcorrente в среду, 17 июля со ссылкой на заявление советника мэрии по социальным вопросам Пьерфранческо Маджорино.

Советник не сказал прямо о том, что эти средства будут потрачены на уроки «гендерного воспитания», но тот факт, что Маджорино сделал это заявление во время «гей-парада» в Милане, не оставляет сомнений, отмечает издание.

По словам советника, эти средства планируется потратить не только на «сексуальное воспитание», но и на «продвижение прав» (ЛГБТ).