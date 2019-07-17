Нижний Новгород, , 12:59 — REGNUM

Нижний Новгород стал единственным российским городом, который попал в сотню самых безопасных городов мира. Рейтинг опубликован порталом Numbeo «Криминальный индекс — 2019» и рассчитывается за полугодие.

Лидером рейтинга, где наблюдается минимальный уровень преступности, стал город Абу-Даби — столица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Здесь криминальный составляет 10,61, а противоположный ему индекс безопасности — 89,39 соответственно. В десятку самых безопасных городов мира попали также столица Катара — Доха, канадский Квебек, немецкий Мюнхен, Тайбэй — столица Тайваня, Дубай — город и эмират на побережье Персидского залива в ОАЭ, швейцарские Цюрих и Берн, китайский Гонконг и турецкий Эскишехир.

Нижний Новгород занял 54-ю позицию рейтинга с индексом безопасности и преступности 72,97 и 27,03 соответственно.

133-е место занял Санкт-Петербург, Москва расположилась на 144 позиции. Также в рейтинг вошел Екатеринбург на 199-м месте и Новосибирск — на 204-м.

Самым криминальным городом планеты, по версии портала, стала столица Венесуэлы — Каракас, где индекс преступности составил 85,26, а безопасности — 14,74.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе Numbeo опубликовал рейтинг самых комфортных для жизни городов. Из российских городов Нижний Новгород занял наивысшую позицию, он был на 109-м месте, в перечень попали еще четыре города России: Санкт-Петербург и Москва (182-е и 191-е место соответственно), Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е).

Лучшими для проживания, согласно данным экспертов сервиса, являются на сегодняшний день столица Австралии Канберра, Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария).

Наименее приспособлены для жизни, по данным Numbeo, столица Филиппин Манила, Пекин, Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Каракас (Венесуэла).

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