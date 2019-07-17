Красноярск, , 12:46 — REGNUM

В Красноярском крае неблагоприятная погода продержится ещё сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июля в ГУ МЧС России по региону.

Теодор Руссо. Гроза

В ведомстве, ссылаясь на информацию синоптиков, уточнили, что 18 июля в центральных районах края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

Напомним, ранее в краевом главке МЧС сообщили о непогоде на 17 июля. Синоптики спрогнозировали местами сильные и очень сильные дожди в центральных и южных районах региона, сильные ливни, грозы, град, днем местами шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.