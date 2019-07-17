Хоринский район, , 12:41 — REGNUM

Между жителями села Тэгда в Хоринском районе Бурятии произошёл конфликт из-за протекающей рядом реки. Дело в том, что часть сельчан перегородила русло реки, чтобы направить воду на свои участки.

Однако из-за этого, как сообщает «Байкал-Daily», у их соседей начала пропадать вода в скважинах.

«Мы были возмущены тем, что они полностью перекрыли речку Тэгду. И у нас не было никаких аргументов, каких-то документов, что это противоправно, незаконно», — передаёт агентство слова жительницы.

Причём, по её словам, река начала пересыхать ещё раньше из-за сплошных вырубок леса. В результате к сегодняшнему дню она настолько обмелела, что даже маленькие дети не могут искупаться.

Как сообщало ИА REGNUM, трое жителей Баунтовского района перегородили реку, построив дамбу и котлован для сбора воды в производственных нуждах. Однако там в дело вмешалась прокуратура, возбудив уголовное дело против инициаторов возведения несанкционированного сооружения.

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