Сеул, , 12:38 — REGNUM

В 2018 году объем проданных лекарственных препаратов, отпускаемых без рецептов, составил около 37,2 млрд вон (~$31,52 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Health Insurance Review & Assessment Service.

Согласно опубликованным данным, объем проданных лекарств увеличился с 15,43 млрд вон (~$13,07 млн) в 2013 году до 37,18 млрд вон (~$31,51 млн) в 2018 году.

Известно, что самым часто покупаемым препаратом был Tylenol или парацетамол. В прошлом году объем проданного парацетамола составил 12,91 млрд вон (~$10,94 млн).

Объем продаж парацетамола с каждым городом увеличивается. В 2013 году объем продаж составил 5,3 млрд вон (~$4,49 млн), в 2014 году — 7 млрд вон (~$5,93 млн), в 2015 году — 8,5 млрд вон (~$7,2 млн), в 2016 году — 9,9 млрд вон (~$8,39 млн), в 2017 году — 12,4 млрд вон (~$10,5 млн).

Следом, за парацетамолом по объему продаж следуют жаропонижающее, обезболивающее противовоспалительное средство Pancol A — 8,54 млрд вон (~$7,23 млн), жаропонижающее, обезболивающее противовоспалительное средство Panpyrin-T Tab — 4,27 млрд вон (~$3,61 млн), обезболивающее Sinsin Ps RX — 3,37 млрд вон (~$2,85 млн).