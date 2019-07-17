Чанша, Китай, , 12:28 — REGNUM

Уровень воды второго по величине в Китае пресноводного озера вырос до критического уровня на фоне непрекращающихся ливней в центральном Китае, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Около 20:00 по местному времени 16 июля уровень воды на гидрологической станции Чэнлинцзи на озере Дунтин в провинции Хунань достиг 32,5 метра, сообщили местные власти.

В связи с мощными ливнями уровень воды перевалил за опасную отметку уже на девяти гидрологических станциях провинции Хунань, включая семь станций на реке Сянцзян, притоке длиннейшей в Ките реки Янцзы.

Уровень воды на гидрологических станциях озера Дунтин также растет. На станциях Юаньцзян и Юэян перейден критический уровень. Местные власти готовятся к возможным наводнениям.

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