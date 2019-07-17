Рим, , 12:06 — REGNUM

17 июля в Риме на 94-м году жизни скончался итальянский писатель, режиссер и сценарист Андреа Камиллери, передает немецкий канал n-tv.

Писатель был госпитализирован в середине июня в критическом состоянии — у него прекратилось дыхание и кровообращение.

Камиллери написал за свою жизнь более ста литературных произведений, но широкая слава писателя пришла к нему в возрасте 70 лет, когда он создал образ комиссара Сальво Монтальбано. Детективы о комиссаре впервые были опубликованы в Италии в 1994 году, а затем были переведены на 30 языков мира. Также Андреа Камиллери работал в качестве режиссера в театре, на радио и телевидении.