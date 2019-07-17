Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:56 — REGNUM

Исполнительный директор популярного в Танзании форума Jamii Forums Максенс Мело был награжден международной премией Комитета по защите журналистов (CPJ), передает газета Mwananchi.

По информации издания, награду ежегодно получают журналисты, которым пришлось столкнуться с юридическими препятствиями.

Мело стал первым гражданином Танзании, получившим награду с момента ее учреждения в 1996 году. Церемония вручения приза пройдет в ноябре 2019 года в Нью-Йорке.

В интервью, данном газете Mwananchi 16 июля, Мело рассказал, что Танзания впервые прозвучала во всем мире благодаря ситуации со СМИ. Он заявил, что получил награду из-за трех заведенных против него судебных дел, которые запрещают ему покидать территорию области Дар-эс-Салам. Одно из них он выиграл, по двум другим все еще предстоят слушания.

«Люди меня признали, это очень важно для меня, мне пришлось столкнуться со многими трудностями, в их числе — посещение судебных заседаний более 100 раз», — отметил Мело.