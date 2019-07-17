Челябинск, , 12:00 — REGNUM

Сквер имени первого космонавта Земли Юрия Гагарина может появиться в Ленинском районе Челябинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Соответствующий опрос размещён на портале для голосований «Активный житель 74».

«Предлагаем жителям высказать свое мнение и решить, нужно ли создание сквера в честь покорителя космоса, либо это будет просто еще одна зеленая зона» , — сообщил глава Ленинского района Челябинска Александр Орёл.

Напомним, что ранее было принято решение благоустроить территорию возле дома по улице Гагарина, 41. Работы по озеленению площадки планируется начать в августе.

Отметим, что администрация Курчатовского района Челябинска также поместила на электронном портале опрос, в котором жителям предлагается определить очерёдность благоустройства пешеходных зон и возможность оборудования велосипедных дорожек.