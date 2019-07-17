Челябинск, 17 июля 2019, 12:00 — REGNUM
Сквер имени первого космонавта Земли Юрия Гагарина может появиться в Ленинском районе Челябинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.
Соответствующий опрос размещён на портале для голосований «Активный житель 74».
Напомним, что ранее было принято решение благоустроить территорию возле дома по улице Гагарина, 41. Работы по озеленению площадки планируется начать в августе.
Отметим, что администрация Курчатовского района Челябинска также поместила на электронном портале опрос, в котором жителям предлагается определить очерёдность благоустройства пешеходных зон и возможность оборудования велосипедных дорожек.