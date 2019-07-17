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Представители шведской неправительственной организации (НПО) в Афганистане заявили, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили их закрыть 42 медицинских учреждения в восточной провинции Майдан Вардан. Об этом 17 июля передает Daily Mail.

Парвиз Ахмад Файзи, управляющий по связям Шведского комитета по Афганистану, сказал, что медицинские учреждения были закрыты после того, как боевики совершили налет на клинику под управлением общественной организации в районе Даймирдад на прошлой неделе.

По его словам, в результате нападения были убиты четыре человека, еще один пропал без вести.

Файзи добавил, что боевики также связались с персоналом медицинских учреждений и «посоветовали» НПО закрыться. По его словам, после закрытия учреждений возникнут проблемы с оказанием медицинской помощи около 6 000 пациентов, в частности женщинам и детям.