Пермь, , 11:30 — REGNUM

В Пермском крае по факту получения серьёзных травм сотрудником коммерческой организации на вертолетной площадке возбуждено уголовное дело. Следственные органы усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия, несчастный случай произошел днем 31 мая 2019 года. 59-летний инженер осуществлял работы по техническому обслуживанию вертолета без страховочного пояса. При производстве работ мужчина сорвался с кромки фюзеляжа вертолета и упал на асфальт, получив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

По данным краевого минпромторга, на территории Прикамья общее количество пострадавших от несчастных случаев на производстве в 2018 году составило 837 человек, что на 9% меньше, чем в 2017 году (917 человек). Снизился на 9% смертельный травматизм — в 2018 году на производстве погибло 28 человек, в 2017 году — 31. По итогам первого квартала 2019 года травматизм на производстве сократился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.