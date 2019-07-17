Лхаса, Китай, , 11:28 — REGNUM

В столице китайского Тибета городе Лхаса зафиксировано более 6,42 млн посетителей за первое полугодие 2019 года, что на 18,72% выше, чем за тот же период годом ранее, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Город получил 10,9 млрд юаней ($1,58 млрд) от туризма за указанный период, что на 25,46% выше, чем годом ранее, сообщили в бюро развития туризма Лхасы. Лхаса является домом для известных китайских туристических достопримечательностей вроде Дворца Потала и храма Джоканг.

С целью привлечения большего числа туристов в зимний период, власти Тибета предложили ряд льгот, включая освобождение от оплаты за вход в ряде живописных мест, а также дешевые авиабилеты на это время.