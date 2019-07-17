Москва, , 11:27 — REGNUM

Большинство жителей России (68%) в целом хорошо относятся к Украине, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 56% респондентов заявили, что относятся к Украине в основном хорошо, еще 12% — очень хорошо. Противоположное мнение высказали 21% опрошенных, из них 12% в основном плохо относятся к Украине, 9% — очень плохо.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Левада-центра», российские граждане считают наиболее близкими друзьями и союзниками России такие государства, как Белоруссия (62%), Китай (42%) и Казахстан (38%).

В пятерку стран наиболее недружественно, враждебно настроенных по отношению к России, по мнению граждан, входят: США (67%), Украина (40%), Великобритания (38%), Латвия (27%) и Литва (26%).

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