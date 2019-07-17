Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM

Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в финансировании терроризма жителя Дагестана. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе суда.

Установлено, что уроженец Азербайджана Эрик Шабанов, проживавший в городе Махачкале, в 2016 году перечислил боевикам из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, в таком же преступлении ранее был признан виновным уроженец Дагестана Шамиль Кадыров. Установлено, что он по просьбе родственника перечислил террористам из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти 1,8 млн рублей. В суде обвиняемый признал факт перевода денег, однако настаивал, что не был в курсе о причастности их получателей к бандподполью.

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