Калуга, , 11:24 — REGNUM

Калужский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Республики Крым, 40-летнего жителя Новосибирска и 33 — летней жительницы Калуги. Как сообщила 17 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, преступная троица «трудилась» в кредитном потребительском кооперативе «Народные финансы», где с апреля 2016 года по август 2017 года обманула 74 вкладчика финансовой организации.

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Злоумышленники действовали по разработанной заранее мошеннической схеме, направленной на привлечение личных сбережений вкладчиков в максимальном размере под обещание их полного возврата и уплаты процентов за пользование. Так, гражданам предоставлялись заведомо подложные и недостоверные сведения о деятельности КПК «Народные финансы». Ущерб, нанесённый мошенниками, превысил 22 млн рублей. Преступная деятельность организованной группы была пресечена правоохранительными органами.

Суд назначил организаторам преступления наказание в виде лишения свободы сроком на семь и пять лет шесть месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщина приговорена к четырём годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, с мошенников суд постановил причинённый гражданам ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Калужской области была пресечена противоправная деятельность жителя Обнинска, организовавшего незаконное банковское предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Так, без регистрации и без специального разрешения мужчина оказывал возмездные услуги юридическим и физическим лицам в обналичивании денежных средств. За это злоумышленник получил криминальный доход в размере более 60 млн рублей.