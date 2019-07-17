Куала-Лумпур, , 11:17 — REGNUM

Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с моделью из России Оксаной Воеводиной, пишет 17 июля газета New Srtraits Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что документы на развод были поданы 22 июня, а 1 июля суд Сингапура развел пару. О причинах развода не сообщается, однако издание сообщает, что королевская семья обеспокоилась постом Воеводиной в Instagram, где она написала о том, что ее новорожденный сын — будущий король страны.

Как сообщало ИА REGNUM, свадьба малайзийского монарха и модели Оксаны Воеводиной состоялась 22 ноября 2018 года в подмосковной Барвихе. Невеста ради вступления в брак приняла ислам. В начале января 2019 года Мухаммад V внезапно отрекся от престола, не объясняя причин.

Отметим, что король Малайзии избирается среди девяти глав султанатов сроком на пять лет. Мухаммад V начал править 13 декабря 2016 года.

Читайте также: В Малайзии король Мухаммад V, избранный на пять лет, отрекся от престола