Куала-Лумпур, 17 июля 2019, 11:17 — REGNUM
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с моделью из России Оксаной Воеводиной, пишет 17 июля газета New Srtraits Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что документы на развод были поданы 22 июня, а 1 июля суд Сингапура развел пару. О причинах развода не сообщается, однако издание сообщает, что королевская семья обеспокоилась постом Воеводиной в Instagram, где она написала о том, что ее новорожденный сын — будущий король страны.
Как сообщало ИА REGNUM, свадьба малайзийского монарха и модели Оксаны Воеводиной состоялась 22 ноября 2018 года в подмосковной Барвихе. Невеста ради вступления в брак приняла ислам. В начале января 2019 года Мухаммад V внезапно отрекся от престола, не объясняя причин.
Отметим, что король Малайзии избирается среди девяти глав султанатов сроком на пять лет. Мухаммад V начал править 13 декабря 2016 года.
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