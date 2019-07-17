Пекин, , 11:13 — REGNUM

Средняя концентрация загрязняющих частиц PM2,5 в Пекине достигла 46 микрограммов на кубометр в первом полугодии 2019 года, что на 13,2% ниже, чем за тот же период годом ранее, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

По информации Пекинского муниципального бюро экологии, в китайской столице за указанный период было зафиксировано 113 хороших с точки зрения чистоты воздуха дней, или 62,4% от их общего числа за шестимесячный период. Это на 2,7 процентного пункта выше, чем годом ранее.

Плотность частиц PM2,5 в городских районах в среднем составила от 38 до 50 микрограммов на кубометр. Средняя концентрация же в Пекине составила 51 микрограмм на кубометр в 2018 году, что на 12,1% ниже, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в крупнейших городах Китая было зафиксировано значительное ухудшение качества воздуха. Особенно возросла тогда концентрация загрязняющих частиц PM2,5 и PM10.

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