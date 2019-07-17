Курган, , 11:14 — REGNUM

Администрацию Кургана через суд обязали привести в рабочее состояние 22 пожарных гидранта в микрорайоне Заозёрный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности. Выяснилось, что 22 пожарных гидранта в микрорайоне Заозёрный, которые должны быть в любое время доступны при тушении пожаров, технически неисправны.

Подобное положение дел говорит о наличии потенциальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц. Так как обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов возлагается на органы местного самоуправления, прокуратура обратилась в суд с иском против мэрии Кургана.

Суд обязал администрацию Кургана незамедлительно привести в функциональное состояние гидранты Заозёрного.