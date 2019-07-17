Ставангер, Норвегия, , 11:08 — REGNUM

Почти каждый день огромные круизные лайнеры швартуются в порту норвежского города Ставангер. Но местные жители сыты по горло бесконечным потоком туристов, пишет газета Kronen Zeitung.

В Ставангер ежегодно прибывают около 250 туристических судов. Власти города хотели бы увеличить этот показатель до 300, что вызывает неудовольствие местного населения, их повседневная жизнь и так страдает из-за туристов: лайнеры загрязняют воздух, а любопытствующие вытаптывают садики у характерных для этой местности деревянных домов. Хозяевам приходится наводить порядок ежедневно.

«Туристы смотрят прямо в окна и прижимаются лицом к стеклу. Каждый день все окна в пятнах», — жалуется житель Ставангера Хеннинг Иверсфлатен.

Администрация города не реагирует на жалобы. Некоторые уже подумывают о том, чтобы уехать из этого 130-тысячного города.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом на усталость от постоянного присутствия туристов жаловались жители австрийского Зальцбурга. Гиды предупреждали о перепалках между горожанами и иностранцами.

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