Белгород, , 10:59 — REGNUM

В Белгороде круглосуточная служба поддержки пассажиров общественного транспорта начала свою работу с 17 июля. Об этом сообщили в департаменте строительства и транспорта Белгородской области.

Жители города могут уточнить расписание движения автобусов, схему маршрута или сообщить о проблеме по бесплатному номеру службы. Как обещают в профильном региональном департаменте, служба поддержки «Единой транспортной компании» будет работать круглосуточно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областном центре заработала новая маршрутная сеть общественного транспорта. Перевозками в Белгороде и Белгородском районе теперь занимаются ООО «Единая транспортная компания» и ООО «БЭСТ». Единая транспортная компания создана мэрией взамен обанкротившегося МУП «Городской пассажирский транспорт».

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