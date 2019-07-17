Тулун, Иркутская область, , 10:50 — REGNUM

Прокуратура подала в суд уже 1,5 тыс. исков от пострадавших после паводка жителей Иркутской области, заявил 17 июля генпрокурор РФ Юрий Чайка в ходе визита в Тулун.

По его словам, прокуратура держит всех на контроле, было принято уже 3,5 тыс. человек.

«В суды было предъявлено 1,5 тыс. исков о признании юридических фактов», — заявил Чайка.

Он добавил, что надзорное ведомство защитит людей, которые по той или иной причине не смогли в свое время оформить прописку, у которых документы были оформлены неправильно, утрачены, либо не оформлены права собственности и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после сильных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Вода повредила 10 890 домов, в которых проживает более 38 000 человек. Наиболее сложная обстановка сложилась в городе Тулуне. Всего в результате наводнений, по последним данным, погибли 28 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

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