Москва, , 10:47 — REGNUM

Завтра, 18 июля, в Перу и в России будут отмечать День российско-перуанской солидарности. В этот день в 1970 году над Атлантическом океаном потерпел крушение самолёт Ан-22, летевший из СССР с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения в Перу. Погибли 22 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе посольства Перу в РФ, традиционно 18 июля на Новодевичьем кладбище в Москве состоится ежегодная церемония в память о погибших членах экипажа самолёта Ан-22. А с 19 по 26 июля в стенах здания посольства Перу «будет представлена выставка фотографий, документов и других памятных предметов той благородной кампании солидарности».

Накануне годовщины трагических событий посольство Перу в очередной раз обратилось к родственникам пассажиров и членов экипажа «Антея» откликнуться, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.

«Посольство Перу каждое 18 июля старается воздать дань уважения и памяти этому значимому акту солидарности. Для этого мы поддерживаем контакт с теми немногими родственниками, которые сами обращались к нам и которых мы смогли найти», — приводит РИА Новости слова посла Перу в России Чимоя Артеаги.

При этом дипломат признался, что в связи с давностью событий делать это сложно.

Напомним, в результате мощного землетрясения, обрушившегося на города Уарас и Юнгай в центральной части Перу в конце мая 1970 года, погибли и пропали без вести почти 69 тысяч человек. Советский самолёт Ан-22 участвовал в оказании помощи пострадавшим в Перу, во время полёта в эту латиноамериканскую страну воздушное судно разбилось. Погибли 22 советских лётчиков и врачей.