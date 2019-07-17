Акбулак, , 10:47 — REGNUM

В Оренбургской области бывший главный бухгалтер исправительной колонии № 9 подозревается в хищении крупной суммы денег. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с июня 2018 по март 2019 года главный бухгалтер исправительной колонии присвоила более 700 тысяч рублей. Преступления совершены путем проведения ряда операций по внесению заведомо ложных сведений в программу 1С бухгалтерия и сформированию расходно-кассовых ордеров на выдачу наличных денежных средств.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы регионального УФСБ России. В СУ СКР по Оренбуржью заявили, что примут меры, чтобы причиненный колонии ущерб был возмещен.