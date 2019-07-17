Хабаровск, , 10:47 — REGNUM

Чиновники в Хабаровском крае написали жалобу на активистку ОНФ Светлану Калинину, которая обнаружила многочисленные нарушения в работе детских учреждений и администрации в селе Ракитное Хабаровского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Светлана Калинина уже два года инспектирует регионы России. Самое удручающее впечатление, по её словам, производит Дальний Восток.

Так, в селе Ракитное Хабаровского района, активистка обнаружила, что в школу и детсад недопоступает чистая вода. Ближайшее водонапорное сооружение находится в полутора километрах.

Ремонт в детском саду Ракитного целиком оплачивают родители малышей. Если же небогатый народ не может скинуться, сад так и стоит без ремонта.

Светлана Калинина рассказала ИА DailyStorm о том, что в крайне неудовлетворительном состоянии в Ракитном находятся дворы и детские площадки: разбитый асфальт, открытые канализационные колодцы, качели в аварийном состоянии.

Эксперты пришли в администрацию поселения в часы приёма граждан. Но главы села не было, а остальные сотрудники пили чай с тортом и отвлекаться не захотели.

Потом пришла глава, а с ней «девочка-юрист». Девочка стала кричать, чтобы глава не разговаривала с активистами ОНФ.

Светлана Калинина выявила в Ракитном и другие вопиющие факты. Например, шесть часов на местном погосте не могли похоронить человека — глава не давала разрешения. И пока убитые горем родственники не заплатили организации, которой руководит родственник главы, похороны не состоялись.

А результатом инспекции ОНФ стала жалоба сотрудников администрации Ракитного в прокуратуру. Общественников обвинили в агрессивном поведении, навязывании решений, а также в том, что они не представились, когда заходили в администрацию.

При этом активисты утверждают, что представлялись. А вот фамилию главы села они так и не узнали — она отказалась назвать себя.

Ракитное — не единственный населённый пункт Хабаровского края, где активисты обнаружили вопиющие нарушения — в большинстве поселений проблемы с водой в яслях и детсадах, во дворах торчит арматура. В одном из детсадов общественники увидели «пьяного уголовника», который бегал рядом с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политтехнолога Даниила Ермилова, в Хабаровском крае развивается управленческий коллапс. Из правительства края бегут министры, правительство не укомплектовано.