Москва, , 10:37 — REGNUM

В университете «Синергия» опровергли появившуюся в СМИ информацию о блокировку счетов вуза.

Ректор высшего учебного заведения Вадим Лобов заявил, что у вуза нет проблем с налоговой — только технические трудности с юрлицами.

«Официально информируем о том, что у университета «Синергия» никаких задолженностей перед ФНС нет, счета университета никогда не блокировались», — заявили в пресс-службе университета.

Напомним, ранее The Bell сообщило, что операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», заблокированы Федеральной налоговой службой из-за долгов перед бюджетом — не менее 27,3 млн рублей. Кроме того, якобы под блокировку попали также четыре компании основателя группы «Синергия» Вадима Лобова. Отмечалось, что средства заморожены по меньшей мере на 21 счёте.

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