Улан-Удэ, , 10:37 — REGNUM

С начала года видеокамеры на дорогах Бурятии зафиксировали более 121 тыс. нарушений правил дорожного движения. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе МВД по республике, с нарушителей взысканы штрафы на сумму более 63 млн рублей.

Около 60% всех нарушений выявлено в столице республики — Улан-Удэ.

«Самым популярным видом нарушения остается превышение установленной скорости движения (нарушителям направлены около 80 тысяч постановлений)», — отметили в МВД.

На втором и третьем месте по «популярности» стали проезд на красный свет светофора и непредоставление преимущества пешеходам. Подобных нарушений в МВД насчитали 21,5 тыс. и 9,5 тыс. соответственно.

Также за полгода на дорогах Бурятии было установлено 40 комплексов автоматической фотофиксации. Таким образом, общее число подобных приборов в республике составило 233 единицы, из которых 66 — в Улан-Удэ.

Впрочем, очень скоро количество зафиксированных нарушений скоростного режима может вырасти, если на Бурятию будет распространён опыт Кузбасса. Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области начали устанавливать системы, которые не получится обмануть притормаживанием перед камерой. Они фиксируют скорость не в момент прохождения автомобиля перед датчиками, а определяют среднюю скорость при прохождении участка дороги протяжённостью в несколько километров.

Подробнее: Подтормаживание не поможет: на дорогах Кузбасса появились «хитрые» камеры