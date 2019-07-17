Москва, 17 июля 2019, 10:08 — REGNUM
Прогноз синоптиков о сильных дождях в Москве и Московской области оправдался. Так, за минувшие сутки, 16 июля, в регионе выпало 14 мм осадков, что составляет около 15% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Он уточнил, что к югу от столицы, в ближайшем Подмосковье местами выпало до 26 мм.
«Это практически треть месячной нормы, если быть более точным — 28%», — приводит РБК слова Тишковца.
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Отмечается, что кратковременные дожди ожидают жителей Москвы и сегодня, 17 июля. А с вечера и в течение дня 18 июля возможны сильные дожди с грозами.
По данным синоптиков, 17 июля максимальная температура воздуха составит +20…+22 градуса Цельсия. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 10 м/с.
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