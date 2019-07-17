Махачкала, , 10:11 — REGNUM

Двойник известного дагестанского шоумена и кавээнщика Омара Алибутаева задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в мошенничестве. Пользуясь внешним сходством с юмористом, 34-летний Марсель А. обманывал людей в интернете и завладевал их деньгами, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе МВД Дагестана.

Установлено, что в 2017 году аферист создал в «Одноклассниках» страницу с названием «Омар и горцы от ума» и стал переписываться с людьми, представляясь Омаром Алибутаевым. Весной 2018 года он познакомился с 62-летней уроженкой Алтайского края, которая не так давно переехала в Дагестан. Подозреваемый подружился с одинокой женщиной, у которой в республике не было ни родных, ни своего жилья, и вызвался ей помочь.

Злоумышленник убедил свою жертву в том, что она может получить жильё в городе Махачкале в рамках госпрограммы помощи русскоязычному населению, и предложил принять участие в данной программе. Аферист заявил, что у него есть знакомый чиновник, который может ускорить процесс получения заветного жилья, и попросил перечислить ему 300 тысяч рублей якобы для оформления нужных документов.

После этого мошенник стал общаться с потерпевшей и от имени того самого госслужащего, в помощь которого поверила обманутая женщина. С августа по октябрь 2018 года она перевела указанную сумму на карту злоумышленника, который убеждал её в скором заселении в новую квартиру. По словам пострадавшей, он настолько втерся ей в доверие, что она в одном из банков открыла на свое имя карту, а пользовался ею подозреваемый.

«После получения карты он просил скинуть ее номер и смс с кодом для подключения онлайн банка, что я и сделала. В результате банковской картой, зарегистрированной на мое имя, по факту пользовался он, а не я. Время шло, но ничего не менялось. Квартиру я не получила, да и деньги потеряла», — цитирует МВД слова потерпевшей.

Заподозрив, наконец, неладное, женщина обратилась в полицию. Позже злоумышленник был задержан в Ростове-на-Дону. Оказалось, что он ранее уже был судим.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале был задержан экс-помощник депутата парламента Дагестана Бейтулла Джавадов, которого уличили в «продаже» чиновничьих должностей. Аферист за взятки обещал людям высокие посты, в том числе в правительстве республики. Кроме того, он предлагал семьям за денежное вознаграждение помочь в получении квартир по соцпрограмме. Жертвами стали не менее десяти человек, которые отдали мошеннику в общей сложности порядка 15 млн рублей.