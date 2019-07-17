Веллингтон, , 11:49 — REGNUM

Полиция Новой Зеландии начала отлов пингвинов по всему Веллингтону — столице страны. Об этом сообщает новозеландское информационное агентство NZ Herald.

Граждане заметили птиц в окрестностях Веллингтона. По словам очевидцев, маленьких пингвинов пришлось вытаскивать из суши-бара рядом с вокзалом. Похожие истории повторялись неоднократно; полицейские уже три раза доставали птиц из грузовика с едой.

В департамент по охране животных ежедневно поступают сообщения об обнаружении пингвинов в магазинах и ресторанах города.

Полиция вынуждена тратить значительные силы на отлов животных, которых затем возвращают обратно в море. На побережье уже сделали специальные кормушки для птиц, однако многие из них продолжают возвращаться обратно в город в поисках еды.

Министерство по охране животных призывает жителей Веллингтона быть аккуратными, при обнаружении пингвинов обращаться в полицию и не пытаться поймать птиц самостоятельно.