Пхеньян, , 09:56 — REGNUM

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН оценила масштаб продовольственной проблемы в Северной Корее. По данным экспертов, практически каждый второй гражданин КНДР страдает от недоедания, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад Food Security and Nutrition in the World 2019.

47,8% северокорейцев регулярно недоедают, что негативно сказывается на их здоровье, пришли к выводу эксперты. В 2004—2006 годах этот показатель находился на уровне 35,4%, а в 2015—2017 годах — 43,4%. КНДР занимает 4 место в мире: хуже дела обстоят только в Центральноафриканской республике, Зимбабве и Гаити. Ранее ООН также опубликовала доклад, в котором сообщается о крайне низком урожае в 2018 году, в связи с чем около 10 миллионов человек, или 40% населения оказались в ситуации острой нехватки продовольствия.

Аналитики связывают такое бедственное положение с неблагоприятными климатическими условиями и негативным эффектом от жестких международных санкций, введённых в 2017 году. Различные международные благотворительные организации и правительства некоторых страны в частности, России, отправляют партии гуманитарной помощи в КНДР, однако этих усилий все ещё недостаточно для исправления ситуации.