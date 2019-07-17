Канберра, , 10:17 — REGNUM

Рыбак Пол Эллиот, нашедший на южном побережье Австралии бутылку с посланием внутри, ищет автора сообщения 50-летней давности. Об этом 17 июля сообщает Daily Mail.

Житель Австралии рассказал вещательной корпорации Australian Broadcasting Corp. в среду, 16 июля, что он и его сын во время рыбалки нашли бутылку на западном побережье полуострова Эйр в штате Южная Австралия.

Эллиот говорит, что ищет автора записки Пола Гибсона, который 50 лет назад был 13-летним английским мальчиком, путешествующим на круизном судне вдоль побережья Южной Австралии от Фримантла на западе до Мельбурна на востоке.

Океанограф Дэвид Гриффин говорит, что, вероятно, бутылка покоилась под слоем песка на пляже в течение многих лет, а позже морские волны вымыли ее из песка, и она снова отправилась в плавание, пока не попала в руки рыбаков.