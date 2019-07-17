Благовещенск, , 09:45 — REGNUM

Всплеск заболеваний энтеровирусной инфекцией отмечается в Приамурье. Причина этому — увеличение миграционных потоков из стран Юго-Восточной Азии, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв областном Роспотребнадзоре.

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По мнению ведомства, ситуация с энтеровирусной инфекцией в Приамурье обострилась в силу увеличения миграционных потоков из стран Юго-Восточной Азии. В странах региона отмечен рост заболеваемости в два раза, что отражается и на жителях Приамурья. В настоящее время в Амурской области регистрируются групповые очаги заболевания, отмечены случаи заболевания детей. В частности, в период с 8 по 14 июля было отмечено 15 случаев заболевания детей энтеровирусной инфекцией.

Облздрав получил указание готовить медучреждения к приёму больных, в том числе тех, у кого болезнь выражена в форме серозного менингита. Предлагается быть готовым к оказанию таким больным реанимационной помощи.

Власти области призывают жителей региона отказаться отправлять в летние оздоровительные лагеря детей, имеющих малейшие признаки заболевания. Симптомами энтеровирусной инфекции желудочно-кишечной разновидности являются вздутие живота, тошнота, боль в нижней части живота, запоры, диарея. Учитывая водный путь передачи инфекции, специалисты не советуют купаться в не предназначенных для этого местах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону два десятка человек заболели энтеровирусной инфекцией, что показывает рост заболеваемости данным видом болезни. Фактором, способствующим передачи болезни, специалисты назвали лёд, приготовленный из сырой воды, немытые овощи и фрукты, грязные руки и игрушки.