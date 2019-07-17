Нур-Султан, , 09:39 — REGNUM

Количество зарегистрированных браков в Казахстане по итогам 2018 года составило 137,8 тыс., что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Среди регионов Казахстана самый высокий коэффициент брачности зарегистрирован в Нур-Султане — 10,81 на 1000 жителей столицы. В среднем по республике этот показатель составляет 7,54. Самый низкий показатель брачности отмечается в Акмолинской области — 6,47.

За год в республике зафиксировано 54,8 тыс. разводов, что на 0,3% больше, чем в 2017 году. Чаще всего супруги разводятся в Павлодарской области — 4,19 случая на 1000 жителей. Реже всего — в Туркестанской области, где фиксируется 1,59 случая на 1000 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября 2018 года в Северо-Казахстанской области было зарегистрировано 1,6 тыс. разводов, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Чаще всего разводятся в северных регионах Казахстана: Кустанайской, Акмолиснкой, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

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