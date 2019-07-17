Салехард, , 09:56 — REGNUM

На Ямале — бум роликов в социальных сетях о встречах с медведями на трассах и около мусорных баков. Но более всего надзорные и охранные органы возмутило любительское видео, где мужчина кормит дикого медвежонка практически с рук. Подкармливая диких зверей, люди подписывают и себе, и животным смертный приговор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе по охране биоресурсов ЯНАО.

Тысячи просмотров собрал ролик, датированный началом июля, из посёлка Пурпе, где жители дома из микрорайона Ямальский снимают прогулку медведя у подъездов. Зрители умиляются — мишка в гости зашёл. Меж тем власти посёлка вместе с правоохранителями приняли практически боевую готовность.

«В связи с произошедшим случаем выхода медведя на территорию посёлка Пурпе, убедительно просим вас соблюдать правила поведения с животным, воздержаться от выхода в лес, ни в коем случае не пытаться прикармливать», — гласит официальное заявление администрации Пурпе.

Не прошло и трёх дней, как в паблике «Подслушано Пурпе» появляется ролик о медвежонке на автозаправке. Сотрудники службы по охране биоресурсов ЯНАО незамедлительно выехали на место для мероприятий по отпугиванию зверя.

Отмечается, что повадившихся к городским мусорным бакам двух медведей уже застрелили в Ноябрьске.

Специалисты службы просят горожан плотно закрывать люки баков, не кидать еду на обочины трассы, не устраивать несанкционированные свалки в лесу. Медведи перестают охотиться по причине лёгкой добычи пищи у человека. Не умея добывать рыбу, дичь и ягоды, звери всё чаще будут выходить за пропитанием к людям, что чревато человеческими жертвами.

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