Пусан, Южная Корея, , 09:33 — REGNUM

Число людей, отдыхающих на пляжах южнокорейского города Пусана, сократилось на 27%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

С 1 июня 2019 года пляжи южнокорейского Пусана посетили 3,1 млн человек.

Известно, что пляж Хэундэ посетило 1,84 млн человек, пляж Сонджон — 520 тыс. человек, пляж Сондо — 720 тыс. человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток жителей и туристов, желающих отдохнуть на пляжах Пусана, сократился на 1,4 млн человек.

Кроме того, с 1 июля число людей, посетивших пляжи Кваналли, Татэпхо, Ильгван и Имлан, также сократилось на 27%, до 1,43 млн человек.

«Причина, из-за которой сократился поток людей на пляж, кроется в погоде. В этом году температура воздуха не поднимается выше 30 градусов, кроме того, небо постоянно в облаках», — сообщили представители пляжа.