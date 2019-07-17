Нью-Дели, , 13:19 — REGNUM

Министр водных ресурсов Индии Гаджендра Сингх Шекхават выразил обеспокоенность сокращением объемов питьевой воды в стране. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Гаджендра Сингх Шекхават, выступая на заседании верхней палаты парламента Индии, заявил, что лишь в период с 2001 по 2011 год обеспеченность южноазиатского государства водными ресурсами сократилась с 1 816 до 1 544 кубометров в расчёте на душу населения. Министр подчеркнул, что мероприятиям по сохранению водных ресурсов Индии необходимо придать характер массового общественного движения. «Сохранение и приумножение воды — обязанность и долг каждого жителя Индии», — заключил Гаджендра Сингх Шекхават. По мнению главы министерства водных ресурсов, выходом из сложившейся ситуации может стать запасание муссонных осадков на местном уровне.

Отметим, что в Индии мероприятия по созданию и увеличению запасов водных ресурсов, а также строительство необходимой инфраструктуры является прерогативой правительств штатов. Тем не менее, федеральное правительство предоставляет местным властям техническое и финансовое содействие в сооружении и техническом обслуживании объектов в данной сфере.