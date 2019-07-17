Нью-Дели, , 11:46 — REGNUM

Члены парламента Индии с метлами вышли на улицы Нью-Дели для проведения мероприятия по уборке города. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Инициатором акции выступил спикер нижней палаты парламента и высокопоставленный деятель правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Ом Бирла. Деятель БДП, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что лидером первой в истории южноазиатского государства кампании за чистоту страны был «отец нации» Махатма Ганди, лидер национально-освободительного движения в Британской Индии. Ом Бирла заявил: «В рамках правительственной программы Чистая Индия (Сваччх Бхарат) мы должны почтить память Махатмы Ганди в столь знаменательный 2019 год, когда исполняется 150 лет со дня его рождения». По словам спикера нижней палаты парламента, все парламентарии, будучи избранными представителями народа, должны стать примером для всех индийцев в деле поддержания чистоты и порядка.

Двухдневный «субботник» депутатов парламента Индии прошёл 13 и 14 июля. В ходе акции парламентарии убрали здание парламента, а также прилегающие территории.