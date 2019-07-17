Грозный, , 09:16 — REGNUM

В Чечне началась борьба за «чистое искусство». Власти запретили выступать самодеятельным артистам, которые позволяют себе выкладывать свои записи в соцсетях, не спрашивая на то разрешения у министерства культуры региона. Об этом рассказывает Чеченская гостелерадиокомпания «Грозный».

В интервью для программы министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев рассказал, что в республике не один год по поручению главы ЧР Рамзана Кадырова работает специальная комиссия, которая проверяет музыкальный номер на соответствие народным традициям вайнахов.

«Только после одобрения песни комиссией музыка может выйти в народ», — заявил Дааев.

Однако находятся такие артисты-любители, которые уходят от традиций, забывая про «строгий наряд и скромное исполнение», их выступления «не входят в рамки установленных норм в чеченском обществе», считают журналисты ЧГТРК «Грозный». Они набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях, при этом способствуя «потере уникального творческого стиля вайнахов и нравственности».

В связи с этим министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев запретил на территории Чеченской Республики такого рода самостоятельное творчество, не прошедшее строгий отбор комиссии, чтобы оно не подрывало «авторитет традиционной чеченской культуры».