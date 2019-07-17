Копенгаген, , 12:01 — REGNUM

Четвертая часть населения всей планеты подвержена риску развития туберкулеза. Такое заключение сделал датский исследователь из Орхусского университета доктор Кристиан Вайс.

Туберкулез является одним из самых опасных инфекционных заболеваний, так как человек может заразиться и не иметь представления об этом, подвергая таким образом опасности других. Согласно данным ООН, каждый год от туберкулеза умирает 1,6 млн человек.

О том, что подвержен болезни каждый четвертый на Земле, стало известно благодаря исследованию команды датских и шведских ученых, в состав которой входил и доктор Кристиан Вайс. Команда изучила 88 различных докладов из 36 стран — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Всемирная организация здравоохранения ставит цель победить туберкулез через 16 лет, однако это, по мнению Вайса, невозможно. Исследователь заявил: «В ВОЗ поставили цель избавиться от туберкулеза к 2035 году, осознавая при этом, что это крайне маловероятно. Когда у каждого четвертого в организме есть бактерии туберкулеза, это просто невозможно».