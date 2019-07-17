Копенгаген, , 11:04 — REGNUM

В арктических регионах мира наблюдается аномальное повышение температуры, из-за чего возникло беспрецедентное количество лесных пожаров на Аляске, в Сибири и в северных территориях Канады.

По оценкам Всемирной метеорологической организации, только за июнь 2019 года в результате пожаров в арктических районах было выброшено в атмосферу столько количества углекислого газа, сколько выбрасывает вся промышленность Швеции за полгода. Сами по себе пожары в арктических лесах — явление обычное, но в настоящее время поражает их количество и плотность — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

По оценкам ВМО, один пожар в провинции Альберта (Канада) достиг масштабов территории Люксембурга. Согласно мнению профессора в области климатических исследований и геофизики Копенгагенского института им. Нильса Бора Эйгиля Кааса, в последующие годы мир будет наблюдать «все новые рекорды» в плане повышения температуры.