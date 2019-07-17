Каракас, , 10:52 — REGNUM

Верховный Суд Венесуэлы обратился с ходатайством к правоохранительным органам Колумбии об экстрадиции главаря преступного сообщества «Лос-Костеньос» Хорхе Элиесера Диаса. Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur.

Диас подозревается в совершении убийства, организации изготовления и продажи наркотиков и вымогательстве. 11 июля он был задержан колумбийскими властями по обвинению в вымогательстве и контроле торговли наркотиками в городе Барранкилья.

Хорхе Элиесер Диас находится в международном розыске по линии Интерпола. Соответствующий запрос в данную организацию ранее сделала венесуэльская сторона.