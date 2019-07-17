Нур-Султан, , 09:01 — REGNUM

Новый авиарейс Нур-Султан — Шанхай планируют открыть в первом квартале 2020 года. Об этом сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Air Astana (cc) Juris Paiders

Китайские авиакомпании China Eastern Airlines и Urumqi Airlines подписали меморандум о взаимопонимании с комитетом гражданской авиации Казахстана. Документ предусматривает открытие рейсов из городов Китая в Нур-Султан.

Отметим, в настоящее время между Казахстаном и Китаем запущено несколько авиарейсов, в том числе из Нур-Султана в Пекин, Урумчи и Хайнань, а также из Алма-Аты в Пекин, Урумчи, Хайнань и Гонконг.

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