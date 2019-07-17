Чхонджу, Южная Корея, , 08:57 — REGNUM

Более 300 студентов частного университета Hansung University приняли участие в волонтерской деятельности вблизи города Чхонджу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, вчера, 16 июля, студенты частного университета оказали помощь фермерам, проживающим в 19 деревнях и поселках вблизи города Чхонджу, по сбору урожая персиков и кукурузы.

Известно, что помимо работ на ферме студенты университета провели занятия на тесу красоты, ухода, массажа и работе по дому для учащихся начальных и средних классов.

Также 18 июля для студентов будет проведена экскурсия по данному региону, чтобы ознакомиться с культурой, историей, едой и спортом в Чхонджу.

«Студенты университетов и колледжей помогают фермерам в сельской местности справиться с такими проблемами, как нехватка рабочей силы и стареющее население. Мы надеемся, что данная волонтерская деятельность благотворно повлияет как на студентов, так и на фермеров региона», — сообщили представители администрации.