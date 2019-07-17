Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM

Операторы связи в Нур-Султане приступили к работам по усилению защиты жителей от хакерских атак, интернет-мошенничества и других видов киберугроз. Об этом 17 июля сообщили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В ведомстве предупредили, что пользователи сети могут столкнуться с проблемами доступа к интернету. В этом случае в министерстве порекомендовали зарегистрировать мобильное устройство или установить сертификат безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля группа неизвестных хакеров атаковала один из крупнейших банков Казахстана — АО «Народный банк». 210 пользователей отправили мошенникам свои персональные данные через фишинговый сайт.

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